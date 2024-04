JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 26,98 EUR abwärts.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 26,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 26,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.687 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,391 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,52 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

