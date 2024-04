JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 26,82 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 26,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 26,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.766 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 32,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 22,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,96 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 34,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,391 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 263,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

