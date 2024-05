JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von JENOPTIK

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 27,54 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 27,54 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 27,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,52 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 40.414 Stück.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 32,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 19,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,407 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 27.03.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 297,33 Mio. EUR im Vergleich zu 282,70 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. JENOPTIK dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,77 EUR je Aktie belaufen.

