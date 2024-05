JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 27,44 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 27,44 EUR ab. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,44 EUR ein. Bei 27,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 1.247 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.06.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,97 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 27,26 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,407 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 27.03.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 297,33 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 282,70 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,77 EUR je JENOPTIK-Aktie.

