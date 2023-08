JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 28,08 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 28,08 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 9.239 Stück.

Bei 33,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 34,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,00 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 11.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 234,06 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 219,95 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in JENOPTIK abgeworfen

Juli 2023: Experten empfehlen JENOPTIK-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in JENOPTIK abgeworfen