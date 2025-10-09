JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 20,02 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 20,02 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,44 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 206.659 Stück gehandelt.

Am 11.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,27 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,367 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 24,59 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,30 EUR fest.

