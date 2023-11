JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag verlustreich

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 23,50 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:21 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 23,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,98 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,88 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.671 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 17,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 10.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,94 Prozent zurück. Hier wurden 234,06 EUR gegenüber 238,69 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK.

