JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 21,60 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 21,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 21,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,40 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 33.816 Aktien.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 44,17 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 6,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,417 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,09 EUR aus.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 274,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,81 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

