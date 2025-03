JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 22,62 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 22,62 EUR abwärts. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,54 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.681 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 30,44 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 34,57 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 11,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,412 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 274,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.04.2026 dürfte JENOPTIK die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

