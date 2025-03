JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 22,22 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 22,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 22,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,42 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.942 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. 36,99 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,412 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,09 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent auf 274,31 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 01.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

