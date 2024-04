JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 26,12 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:38 Uhr um 1,6 Prozent auf 26,12 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 26,06 EUR. Bei 26,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 74.612 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 32,92 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 26,03 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 30,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,391 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent auf 263,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,70 EUR je Aktie.

