JENOPTIK Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 26,18 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 26,18 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,50 EUR. Bisher wurden heute 1.939 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 32,92 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 20,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 31,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,391 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 263,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 08.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,70 EUR je Aktie.

