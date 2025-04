JENOPTIK Aktie News: Hausse bei JENOPTIK am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 12,3 Prozent auf 17,25 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 12,3 Prozent im Plus bei 17,25 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 17,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.500 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 76,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 16,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,420 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,01 EUR.

Am 25.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 300,67 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 297,33 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte JENOPTIK die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,59 EUR je JENOPTIK-Aktie.

