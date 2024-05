JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Freitagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 27,88 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 27,88 EUR nach oben. Bei 28,00 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.284 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 18,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 28,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,407 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,67 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 256,15 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 282,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,77 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

