JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 30,18 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich um 15:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,18 EUR an der Tafel. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,30 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,02 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.837 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,54 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 63,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,17 EUR an.

Am 11.05.2023 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 234,06 EUR im Vergleich zu 219,95 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

