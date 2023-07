JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 30,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 30,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 30,14 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 214 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,17 EUR.

Am 11.05.2023 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 234,06 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,95 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,42 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. JENOPTIK dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

So schätzen Analysten die JENOPTIK-Aktie ein

Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben

JENOPTIK-Aktie dennoch leichter: Überraschend hohe Marge im ersten Quartal