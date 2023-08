JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,38 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,38 EUR zu. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,56 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 873 JENOPTIK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. 17,55 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,44 EUR am 14.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,02 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 36,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 11.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 234,06 EUR – ein Plus von 6,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 219,95 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

