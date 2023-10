JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Mittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 23,32 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 11:32 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 23,32 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 23,50 EUR zu. Bei 22,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.033 JENOPTIK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 30,10 Prozent niedriger. Bei 18,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 20,93 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,00 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 234,06 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 238,69 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte JENOPTIK am 09.11.2023 vorlegen. Am 12.11.2024 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

