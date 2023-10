JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag freundlich

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 23,00 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 23,00 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.334 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,44 EUR am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 19,83 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 10.05.2023. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

