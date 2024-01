JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 26,42 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 26,42 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.075 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,27 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (19,96 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 24,45 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

