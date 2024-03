JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 29,10 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr um 0,8 Prozent auf 29,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 28,74 EUR. Bei 29,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 24.770 Aktien.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 31,41 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,375 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 263,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR umgesetzt.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

