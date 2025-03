JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 22,30 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 22,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.556 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 26,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Mit Abgaben von 9,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,412 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,31 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 01.04.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

