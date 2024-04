JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 26,10 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 26,10 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 25,92 EUR ab. Bei 26,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 6.675 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 17.06.2023 markierte das Papier bei 32,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,13 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 23,52 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,391 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,80 EUR – ein Plus von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,73 EUR im Jahr 2024 aus.

