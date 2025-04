JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK büßt am Mittag ein

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 15,78 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 2,1 Prozent auf 15,78 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 15,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 74.449 Stück.

Bei einem Wert von 30,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 92,90 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 9,00 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,420 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,01 EUR an.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 300,67 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 297,33 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 13.05.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

