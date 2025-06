JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 20,02 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 20,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 20,28 EUR. Bei 19,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 116.158 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,48 EUR an. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 47,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 28,27 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,394 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,23 EUR aus.

Am 13.05.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 243,59 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umsetzen können.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je JENOPTIK-Aktie.

