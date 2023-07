JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Dienstagvormittag an

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,50 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 30,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 30,56 EUR. Bei 30,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.111 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 9,38 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 65,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,17 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 11.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 234,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 219,95 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte JENOPTIK am 09.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

