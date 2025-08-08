DAX24.063 -0,4%ESt505.333 -0,3%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.074 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.344 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider! Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
JENOPTIK im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

11.08.25 16:09 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 18,75 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,82 EUR 0,12 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 18,75 EUR ab. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,63 EUR nach. Mit einem Wert von 19,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 67.968 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 55,73 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 30,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR im Vergleich zu 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
26.06.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
04.06.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
26.06.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
04.06.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
14.05.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
13.05.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
14.05.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
13.05.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.05.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen