JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 18,75 EUR ab.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 18,75 EUR ab. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,63 EUR nach. Mit einem Wert von 19,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 67.968 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 55,73 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 30,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,09 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR im Vergleich zu 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

