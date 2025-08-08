JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Montagvormittag an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 19,11 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 19,11 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.390 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 52,80 Prozent. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 24,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,390 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 26,09 EUR angegeben.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 243,59 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,43 Prozent präsentiert.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Am 12.08.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

