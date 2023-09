JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Mittag ins Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 25,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:39 Uhr 1,3 Prozent auf 25,50 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,62 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.571 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 30,82 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,44 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 38,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,00 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 10.05.2023 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,36 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 234,06 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 238,69 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

