JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zieht am Vormittag an

Kurs der JENOPTIK

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 27,16 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 27,16 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.350 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 14,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 36,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 09.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,66 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX steigen

Montagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsstart zu