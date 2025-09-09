JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag stärker

DAX23.666 +0,1%ESt505.379 +0,3%Top 10 Crypto16,03 +1,5%Dow46.066 +1,3%Nas22.045 +0,7%Bitcoin97.589 +0,2%Euro1,1737 +0,3%Öl66,44 -1,7%Gold3.632 -0,2%
Blick auf JENOPTIK-Kurs

11.09.25 16:13 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 16,29 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
16,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 16,29 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,45 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,32 EUR. Zuletzt wechselten 111.621 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 44,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Abschläge von 11,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,368 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 254,80 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Produktionsstandort Jena wird gestärkt

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor 5 Jahren angefallen

So schätzen Analysten die JENOPTIK-Aktie ein

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
11:01JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:01JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
13.08.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

