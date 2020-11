JENOPTIK-Aktie aktuell: JENOPTIK auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,9 Prozent auf 23,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 23,90 EUR Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 239.712 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2019 00:00:00 bei 29,20 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,99 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 00:00:00 erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,21 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,27 EUR je Aktie belaufen.

Die Jenoptik AG ist ein integrierter Optoelektronik-Konzern. Zu den Kunden weltweit gehören vor allem Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie, der Automobil- und Automobilzulieferindustrie, der Medizintechnik, der Sicherheits- und Wehrtechnik sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das Unternehmen ist in den fünf Sparten Optische Systeme, Laser und Materialbearbeitung, Industrielle Messtechnik, Verkehrssicherheit sowie Verteidigung und zivile Systeme tätig. Zu den Produkten aus den Gebieten der Laser- und optischen Technologie kommen Komponenten und Systeme für die Verkehrssicherheitstechnik wie Geschwindigkeits-, Ampel- und Mautüberwachungsanlagen sowie für die Fahrzeug- und Flugzeugausrüstung, darunter Antriebs- und Stabilisierungstechnik, optoelektronische Instrumente und Systeme sowie Software, Mess- und Regeltechnik für die Sicherheits- und Raumfahrtindustrie.

Bildquellen: JENOPTIK