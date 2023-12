JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag verlustreich

JENOPTIK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 26,50 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 26,50 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,30 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.023 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 20,56 Prozent niedriger. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 32,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 263,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 238,69 EUR umgesetzt.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

