JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 26,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 09:03 Uhr 1,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 489 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 27,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2023 (19,96 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.11.2023. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Am 27.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 26.03.2025 werfen.

