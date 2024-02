JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK steigt am Mittag

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 28,50 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 28,50 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 28,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.043 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,05 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 42,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,381 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,52 Prozent gesteigert.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 26.03.2025.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,67 EUR je Aktie.

