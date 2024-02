JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verbilligt sich am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,12 EUR.

Das Papier von JENOPTIK befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 28,12 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 28,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 60.182 Stück.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 18,63 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,381 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von JENOPTIK.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

