JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 21,18 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:46 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 21,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,96 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 96.088 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. 47,03 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,417 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 12.11.2024 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 274,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 263,81 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte JENOPTIK am 25.03.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,67 EUR je Aktie.

