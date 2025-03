JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag fester

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 22,36 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 22,36 EUR zu. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 22,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 22,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 69.502 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 30,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 36,14 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,412 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 25.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Erste Schätzungen: JENOPTIK verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag