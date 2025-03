JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 22,42 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 22,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 22,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 135.187 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 30,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 35,77 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,412 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 274,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 25.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 01.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

