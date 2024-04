JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,46 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 26,46 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 26,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 26,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 405 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 24,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 24,57 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,391 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 238,69 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,73 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Mittwochmittag steigen

Handel in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen

MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu