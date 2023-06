JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel JENOPTIK 30,86 EUR

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 31,04 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 31,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,86 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.690 Stück gehandelt.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR an. 7,47 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,44 EUR am 14.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 40,59 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 35,17 EUR.

Am 11.05.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,42 Prozent auf 234,06 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 219,95 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 09.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 08.08.2024.

