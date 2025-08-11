JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 18,47 EUR.
Um 11:40 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 18,47 EUR. Zwischenzeitlich weitete die JENOPTIK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,46 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.267 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.
Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 36,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (14,36 EUR). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 22,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,390 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 26,09 EUR.
Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 243,59 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,43 Prozent präsentiert.
Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|22.07.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|23.06.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|04.06.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
