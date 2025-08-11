JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich JENOPTIK

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 18,54 EUR.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 18,54 EUR abwärts. Bei 18,35 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 18,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.461 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 36,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 22,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,390 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 13.05.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR im Vergleich zu 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

