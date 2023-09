JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,54 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,54 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 25,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.189 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 33,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 23,44 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 18,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 10.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 234,06 EUR im Vergleich zu 238,69 EUR im Vorjahresquartal.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

