DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Kursentwicklung

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Freitagmittag mit Kursabschlägen

12.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 16,15 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 16,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 16,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,30 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 49.326 Aktien.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 80,80 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,366 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,59 EUR an.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,71 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

