JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 16,23 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 16,23 EUR. Kurzfristig markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 105.585 JENOPTIK-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 79,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,366 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,59 EUR.

Am 13.08.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

