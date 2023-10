JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag gefragt

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,20 EUR zu.

Das Papier von JENOPTIK legte um 11:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 23,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 23,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,30 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.732 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 33,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 43,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,44 EUR ab. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 25,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 36,00 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 234,06 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 238,69 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.11.2024.

