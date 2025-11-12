JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Mittwochmittag kräftig

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 10,1 Prozent auf 20,48 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 10,1 Prozent auf 20,48 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 552.442 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 20,61 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 42,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,363 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 24,94 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.04.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

