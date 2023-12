JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Anleger zeigten sich zuletzt bei der JENOPTIK-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 26,46 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 26,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 46 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 33,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 24,57 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 263,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 238,69 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.03.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags