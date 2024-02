JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Mittag fester

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,18 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 28,18 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 28,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.345 JENOPTIK-Aktien.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 33,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,381 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 263,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 238,69 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 26.03.2025.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,67 EUR je Aktie.

